Мер Баштанки Олександр Береговий

Мер Баштанки Олександр Береговий подав декларацію за 2023 рік. Більшість нерухомості та землі записана на дружину.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Олександр Береговий задекларував нерухомість у Баштанці. У нього є будинок, площею 65,1 метра квадратних, який він придбав у 2010 році за 299,7 тисячі гривень. Ще один житловий будинок, площею 49,5 метра квадратних, він придбав у 2010 році за 171,7 тисячі гривень.

Мер Баштанки з 2008 року також є власником нежитлового приміщення, площею 145,7 метра квадратних, а з 2021 року – нежитлового приміщення, площею 243,6 метра квадратних. Водночас Олександр Береговий орендує з 2020 року нежитлове приміщення за 67,1 тисячу гривень, площею 100 метрів квадратних.

З 2021 року у його власності також дві земельні ділянки у Баштанці, загальною площею 1 тисяча метрів квадратних та вартістю 276,7 тисячі гривень.

Його дружина Єлизавета з 2019 року має квартиру у Миколаєві, площею 44 метра квадратних, яку придбала за 148,6 тисячі гривень. Вона також володіє двома нежитловими приміщеннями у Миколаєві, загальною площею 70,3 метра квадратних та вартістю 507,6 тисячі гривень.

Вона також є власницею нежитлового приміщення у Баштанці, площею 251,84 метра квадратних, яке придбала за 83,8 тисячі гривень. Дружина Олександра Берегового також має у власності гараж у Баштанці, площею 23,4 метра квадратных та вартістю 30 тисяч гривень. Водночас вона має нежитлове приміщення в селі Пʼятихатки, площею 101,7 метра квадратних та вартістю 341,3 тисячі гривень.

Дружина мера Баштанки, згідно його декларації, є власницею чотирьох земельних ділянок у Баштанці та селі Михайлівка. Їх загальна площа складає 92,2 метра квадратних, а вартість – 427,3 тисячі гривень. Вона також орендує з 2016 земельну ділянку у Баштанці, площею 366 метра квадратних за 196,8 тисячі гривень.

Олександр Береговий задекларував три автомобілі, власником яких є його дружина Єлизавета. Це RENAULT KANGOO 2019 року випуску, який вона придбала у 2018 році за 193,1 тисячу гривень; SKODA KODIAQ 2021 року випуску, який вона придбала у 2021 році за понад 1 мільйон гривень, та SKODA KAMIQ 2023 року випуску, який вона придбала у 2023 році за 941,1 тисячу гривень. А мер Баштанки з 2008 року має легковий причеп.

Його дружина також отримала 4,8 мільйона гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю у 2023 році, а Олександр Береговий отримав 487 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови Баштанки, що складає у середньому 40 тисяч гривень на місяць. Ще його дружина отримала 35 тисяч гривень від надання майна і оренду та 390 тисяч гривень від продажу майна.

Мер Баштанки зберігає готівкою 140 тисяч гривень, а дружина – 25 тисяч доларів та 500 тисяч гривень.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки. У декларації мера Нового Бугу Максима Лагодієнка вказано 906 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови у 2023 році. У середньому це 75,5 тисячі гривень на місяць.