Збитки екології Миколаївщини через повномасштабну війну сягнули $2,3 млрд, — дослідження

Пожежа у полі Миколаївської області, літо 2024 року, фото: ДСНС України

Сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 2,3 мільярда доларів.

Про це свідчать дані дослідження агенції візуальних комунікацій Top Lead «Російсько-українська війна: вплив на довкілля», у якому описано екологічні наслідки війни для України, пишуть «МикВісті».

Загалом збитки навколишньому середовищу України за час війни склали 62,9 мільярда доларів, причому найбільше постраждали земельні ресурси та атмосфера.

Найбільших збитків зазнали Донецька (17,7 мільярда доларів), Луганська (13,3 мільярда доларів) та Харківська (11,6 мільярда доларів) області.

Дещо менше збитків зазнала екологія Херсонської (5,8 мільярда доларів) та Черкаської (3,5 мільярда доларів) областей. Миколаївська область увійшла до шестірки регіонів з найбільшими збитками навколишньому середовищу.

Збитки навколишньому середовищу України за областями, скриншот з дослідження агенції візуальних комунікацій Top Lead

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Кліматична стратегія Миколаївщини

Нагадаємо, експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської. Ці області обрали у якості пілотних ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.

Ще у травні 2023 року вони презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.