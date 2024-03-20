Ремонт укриттів. Фото з Facebook.

Департамент містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації скасував проведення капітальних ремонтів двох протирадіаційних укриттів у цьом році. Мова йде про укриття у Новій Одесі та селищі Братське Вознесенського району.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На капітальний ремонт двох укриттів планувалося витратити 8 мільйонів 654 тисячу 968 гривень. За ці кошти укриття мали відремонтувати. Також туди планувалося провести опалення, водопостачання, каналізацію, вентиляцію та забезпечити доступ до інтернету.

На роботи в укритті в Новій Одесі збиралися витратити 4 мільйони 80 тисяч 100 гривень. Уже було обрано переможця торгів, який знизив ціну до 3 мільйонів 998 тисяч 498 гривень. Підприємець Володимир Подолян мав виконати роботи до кінця 2024 року. Однак через скорочення обсягів видатків торги було скасовано.

Скриншоти закупівель на ProZorro

Така ж ситуація і з ремонтом протирадіаційного укриття у Братському. На старті замовник збирався виділити на ремонт укриття 4 мільйони 751 тисячу 500 гривень. Також було обрано переможця торгів, готового виконати роботи за 4 мільйони 656 тисяч 470 гривень. Після цього торги було скасовано.

Скриншоти закупівель на ProZorro

Скасування торгів. Скриншот з тендеру на ProZorro

У департаменті містобудування у відповіді на інформаційний запит «НикВести» зазначили, що відповідно до Бюджетного кодексу України по закінченню бюджетного періоду залишки коштів передбачені у 2023 році на ремонт протирадіаційних укриттів було списано з рахунків департаменту та перерахованого до місцевого обласного бюджету.

«Таким чином, проводити в подальшому процедуру публічних закупівель, визнання переможців без наявного фінансування у 2024 році не було законодавчих підстав. При виділенні бюджетних асигнувань департаменту у 2024 році на капітальний ремонт протирадіаційних укриттів процедуру публічних закупівель буде поновлено», — повідомили у департаменті.

Відповідь Департамент містобудування Миколаївської ОВА

Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.

Нагадаємо, що миколаївська прокуратура у 2023 році скерувала до суду 44 позови за фактами неналежного утримання укриттів.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Нещодавно ми писали про те, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги.