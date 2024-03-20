Департамент містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації скасував проведення капітальних ремонтів двох протирадіаційних укриттів у цьом році. Мова йде про укриття у Новій Одесі та селищі Братське Вознесенського району.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На капітальний ремонт двох укриттів планувалося витратити 8 мільйонів 654 тисячу 968 гривень. За ці кошти укриття мали відремонтувати. Також туди планувалося провести опалення, водопостачання, каналізацію, вентиляцію та забезпечити доступ до інтернету.
На роботи в укритті в Новій Одесі збиралися витратити 4 мільйони 80 тисяч 100 гривень. Уже було обрано переможця торгів, який знизив ціну до 3 мільйонів 998 тисяч 498 гривень. Підприємець Володимир Подолян мав виконати роботи до кінця 2024 року. Однак через скорочення обсягів видатків торги було скасовано.
Така ж ситуація і з ремонтом протирадіаційного укриття у Братському. На старті замовник збирався виділити на ремонт укриття 4 мільйони 751 тисячу 500 гривень. Також було обрано переможця торгів, готового виконати роботи за 4 мільйони 656 тисяч 470 гривень. Після цього торги було скасовано.
У департаменті містобудування у відповіді на інформаційний запит «НикВести» зазначили, що відповідно до Бюджетного кодексу України по закінченню бюджетного періоду залишки коштів передбачені у 2023 році на ремонт протирадіаційних укриттів було списано з рахунків департаменту та перерахованого до місцевого обласного бюджету.
«Таким чином, проводити в подальшому процедуру публічних закупівель, визнання переможців без наявного фінансування у 2024 році не було законодавчих підстав. При виділенні бюджетних асигнувань департаменту у 2024 році на капітальний ремонт протирадіаційних укриттів процедуру публічних закупівель буде поновлено», — повідомили у департаменті.
Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.
Нагадаємо, що миколаївська прокуратура у 2023 році скерувала до суду 44 позови за фактами неналежного утримання укриттів.
Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.
Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.
Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.
Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Нещодавно ми писали про те, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги.
Департамент містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації скасував проведення капітальних ремонтів двох протирадіаційних укриттів у цьом році. Мова йде про укриття у Новій Одесі та селищі Братське Вознесенського району.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На капітальний ремонт двох укриттів планувалося витратити 8 мільйонів 654 тисячу 968 гривень. За ці кошти укриття мали відремонтувати. Також туди планувалося провести опалення, водопостачання, каналізацію, вентиляцію та забезпечити доступ до інтернету.
На роботи в укритті в Новій Одесі збиралися витратити 4 мільйони 80 тисяч 100 гривень. Уже було обрано переможця торгів, який знизив ціну до 3 мільйонів 998 тисяч 498 гривень. Підприємець Володимир Подолян мав виконати роботи до кінця 2024 року. Однак через скорочення обсягів видатків торги було скасовано.
Така ж ситуація і з ремонтом протирадіаційного укриття у Братському. На старті замовник збирався виділити на ремонт укриття 4 мільйони 751 тисячу 500 гривень. Також було обрано переможця торгів, готового виконати роботи за 4 мільйони 656 тисяч 470 гривень. Після цього торги було скасовано.
У департаменті містобудування у відповіді на інформаційний запит «НикВести» зазначили, що відповідно до Бюджетного кодексу України по закінченню бюджетного періоду залишки коштів передбачені у 2023 році на ремонт протирадіаційних укриттів було списано з рахунків департаменту та перерахованого до місцевого обласного бюджету.
«Таким чином, проводити в подальшому процедуру публічних закупівель, визнання переможців без наявного фінансування у 2024 році не було законодавчих підстав. При виділенні бюджетних асигнувань департаменту у 2024 році на капітальний ремонт протирадіаційних укриттів процедуру публічних закупівель буде поновлено», — повідомили у департаменті.
Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.
Нагадаємо, що миколаївська прокуратура у 2023 році скерувала до суду 44 позови за фактами неналежного утримання укриттів.
Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.
Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.
Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.
Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Нещодавно ми писали про те, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги.