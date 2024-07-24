У Миколаєві встановлять 200 памʼятників для загиблих військових. Фото для ілюстрації

До кінця року КП «Миколаївська ритуальна служба» додатково встановить ще 40 пам'ятників для загиблих українських військових. Раніше їх планувалось встановити 160.

Про це йшла мова у середу, 24 липня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради повідомив перший заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов, пишуть «НикВести».

Раніше було передбачено встановлення 160 пам'ятників, проте завдяки економії коштів на відкритих закупівлях, ця кількість зросла до 200.

«В ході відкритих закупівель було виявлено значну економію коштів, що дозволило збільшити кількість пам'ятників до 200. Для забезпечення подальшого проведення процедур і реєстрації договорів у державній казначейській службі необхідно внести відповідні зміни», — пояснив Ігор Набатов.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» оголосило тендер на виготовлення памʼятників для загиблих українських військових. Замовник збирається встановити 160 надгробків за 6,2 мільйонів гривень.

Технічні характеристики. Скиншот з ProZorro Технічні характеристики. Скиншот з ProZorro

Нагадаємо, що у квітні виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив рішення створити на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.