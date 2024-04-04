Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко опублікувала декларацію про дохід за 2023 рік. В ній посадовиця вказала квартиру за 60 тисяч гривень та нову автівку.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Ганна Личко задекларувала квартиру у Миколаєві, площею 68,4 метра квадратних, власниками якої є вона з сином. Цю квартиру керівниця управління освіти придбала у 2022 році за 60 тисяч гривень.

На вторинному ринку нерухомості вартість квартири у Миколаєві, площею 68 метрів квадратних, складає 45-65 тисяч доларів (1,7-2,4 мільйона гривень).

А в миколаївських новобудовах квартира з такою площею від забудовника коштує від 29,3 тисячі доларів (1,1 мільйона гривень).

З 2018 року Ганна Личко має гараж, площею 23,7 метра квадратних, який придбала у 2015 році за 8,3 тисячі гривень.

Вона також є власницею автомобіля HYUNDAI ELANTRA 2012 року випуску. Його керівниця управління освіти придбала у 2023 році за 280 тисяч гривень.

У 2023 році Ганна Личко отримала 689,6 тисячі гривень заробітної плати на посаді керівниці управління освіти Миколаївської міської ради. У середньому це 57,4 тисячі гривень на місяць. Також вона отримала 54,4 тисячі гривень заробітної плати за роботу за сумісництвом у школі №45 та ліцеї №37. Ще 58 тисяч гривень аліментів отримав її син.

Готівкою керівниця управління освіти зберігає 9,5 тисячі доларів. А в 2023 році також продала автівку за 280 тисяч гривень.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки. У декларації мера Нового Бугу Максима Лагодієнка вказано 906 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови у 2023 році. У середньому це 75,5 тисячі гривень на місяць. А у декларації мера Баштанки Олександра Берегового більшість нерухомості та землі записана на дружину.

Свої заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях оприлюднили голови фракцій Миколаївської міської ради. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.