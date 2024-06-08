Сергій Саковський. Фото: НикВести

Начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.

Про це Сергій Саковський сказав у ході брифінгу 4 червня, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

Нагадаємо «НикВести» раніше писали, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у своєму річному звіті вказав перелік судів України, які не відповідають нормам Закону про мову. У перелік, зокрема, увійшов Первомайський міський суд. Для вирішення цього питання мовний омбудсмен звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України.

Однак, голова Первомайської ВРА Сергій Саковський запевнив, що це питання вирішиться після того, як Верховна рада визначиться з новою назвою для районного центру.

— Сьогодні є питання щодо перейменування Первомайська. При зміні (назви, — прим.) міста Первомайськ, буде змінено назву району і всі юридичні особи публічного права набудуть нової назви, — сказав Сергій Саковський.

Первомайський міський суд Миколаївської області. Фото з відкритих джерел.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіополь або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

22 лютого на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення. Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. На їх думка всі назви мають ще раз обговорити на підкомітеті з перейменування населених пунктів, а потім повернути їм для прийняття остаточного рішення.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. За зміну назви міста має ще проголосувати Верховна Рада.

Наприкінці квітня депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді або лишити місту його назву, або перейменувати на Богославськ.

Робота Закону про мову на Миколаївщині

У жовтні 2023 року у Миколаєві пройшов «мовний рейд». Тоді в Інгульському районі міста протягом тижня обстежили 77 обʼєктів торгівлі та сфери послуг на предмет дотримання мовного законодавства. В результаті перевірки, в 14 об’єктах виявили порушення.

Вже через тиждень фахівці перевірили ще 250 обʼєктів. Порушення зафіксували у більш ніж 40 випадках.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав що протягом 2023 року він отримав 53 звернення про порушення мовного закону на Миколаївщині.

Також нагадаємо, як наприкінці минулого року депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь і Первомайськ. Під час сесії юристи пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні.

Тоді Тарас Кремінь заявив, що місто не може залишитись з діючою назвою.

Наприкінці лютого омбудсмен розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.