Столичне комунальне підприємство «Київтеплоенерго» планує за 1,262 мільярд гривень придбати 15 комплектів когенераційних установок, які вироблятимуть електроенергію і тепло для потреб столиці.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За 1 мільярд 262мільйонів 401 тисяч 668 гривень підприємство має намір придбати дев'ять комплектів когенераційних установок потужністю 4500 кВт і п'ять комплектів установок на 3333 кВт.
Тендер оголосили 30 травня, а кінцевий термін подання пропозицій призначено на 7 червня. Тобто претенденти на участь в торгах мали лише шість робочих днів на роз'яснення, підготовку технічної документації і створення своїх пропозицій. Через це в коментарях до процедури закупівель потенційні учасники поскаржилися на надто короткий термін підготовки документів, що може бути ознакою заздалегідь обраного постачальника. Початок аукціону призначено на 10 червня.
Установки мають поставити до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, що задля забезпечення громадян і бізнесу альтернативними джерелами енергії Кабмін планує скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання.
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Столичне комунальне підприємство «Київтеплоенерго» планує за 1,262 мільярд гривень придбати 15 комплектів когенераційних установок, які вироблятимуть електроенергію і тепло для потреб столиці.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За 1 мільярд 262мільйонів 401 тисяч 668 гривень підприємство має намір придбати дев'ять комплектів когенераційних установок потужністю 4500 кВт і п'ять комплектів установок на 3333 кВт.
Тендер оголосили 30 травня, а кінцевий термін подання пропозицій призначено на 7 червня. Тобто претенденти на участь в торгах мали лише шість робочих днів на роз'яснення, підготовку технічної документації і створення своїх пропозицій. Через це в коментарях до процедури закупівель потенційні учасники поскаржилися на надто короткий термін підготовки документів, що може бути ознакою заздалегідь обраного постачальника. Початок аукціону призначено на 10 червня.
Установки мають поставити до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, що задля забезпечення громадян і бізнесу альтернативними джерелами енергії Кабмін планує скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання.