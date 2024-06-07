Когенераційна установка. Ілюстативне фото

Столичне комунальне підприємство «Київтеплоенерго» планує за 1,262 мільярд гривень придбати 15 комплектів когенераційних установок, які вироблятимуть електроенергію і тепло для потреб столиці.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За 1 мільярд 262мільйонів 401 тисяч 668 гривень підприємство має намір придбати дев'ять комплектів когенераційних установок потужністю 4500 кВт і п'ять комплектів установок на 3333 кВт.

Скриншоти з ProZorro

Тендер оголосили 30 травня, а кінцевий термін подання пропозицій призначено на 7 червня. Тобто претенденти на участь в торгах мали лише шість робочих днів на роз'яснення, підготовку технічної документації і створення своїх пропозицій. Через це в коментарях до процедури закупівель потенційні учасники поскаржилися на надто короткий термін підготовки документів, що може бути ознакою заздалегідь обраного постачальника. Початок аукціону призначено на 10 червня.

Скриншоти з ProZorro Скриншоти з ProZorro

Установки мають поставити до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що задля забезпечення громадян і бізнесу альтернативними джерелами енергії Кабмін планує скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання.