Кабмін затвердив розподіл ₴5,7 млрд на компенсацію за житло для ветеранів, фото з відкритих джерел

Міністерство у справах ветеранів України виділило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами на загальну суму 5,7 мільярда гривень, передбаченими на 2024 рік.

Про це повідомляє Мінветеранів України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства, сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив цей розподіл, що дозволить майже 2 500 особам отримати грошову компенсацію за житло у цьому році.

Кошти на придбання житла отримають:

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;

внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

«Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію», — повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання Уряду.

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