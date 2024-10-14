«Життя після війни»: миколаївський кіборг допомагає ветеранам, які втратили зір
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:51, 14 жовтня, 2024
-
Олександр Терещенко, ветеран російсько-української війни з Миколаєва, разом із командою однодумців реалізує проєкт «Життя після війни». Його мета — допомогти людям, які втратили зір на війні, стати більш самостійними в побуті та краще орієнтуватися у просторі. Навчання пройшли 40 ветеранів.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Проєкт «Життя після війни» ми реалізуємо разом із Національною асамблеєю людей з інвалідністю, Благодійним фондом «Побачимо перемогу» та громадським об’єднанням людей з інвалідністю по зору «Сучасний погляд». Він спрямований допомогти ветеранам та ветеранкам, які втратили зір, орієнтуватися у просторі та давати собі раду у повсякденному житті», — зазначив Терещенко.
За його інформацією, наразі кількість людей, які втратили зір через війну, збільшується, і багато хто з них опиняються в ізоляції, залишаючись вдома. У рамках проєкту вже провели сім зборів, де близько 40 ветеранів здобули нові навички. Тренери, які самі втратили зір, допомагають іншим ветеранам за принципом «рівний рівному».
Учасники вчаться використовувати білу тростину та мобільні додатки для орієнтації на вулиці та в побуті. Навчання проходить у реабілітаційних центрах, зокрема в Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині.
«Ми виїздили у село Яворів на Львівщині до Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту людей з інвалідністю, де є всі відповідні умови. Спочатку учасники тренінгу вчилися орієнтуватися з тростиною у приміщенні. З ними працював психолог. Це дуже важливо, адже людям дуже складно «виходити з темряви» і починати щось робити самостійно, особливо тим, хто вже тривалий час перебуває у такому стані», — зазначив Олександр.
За його словами наступним етапом був виїзд до міста Рівне, де учасники ходили за покупками та їздили у громадському транспорті.
Як зазначив ветеран, окрім групових тренінгів, тренери виїжджають до ветеранів додому, щоб допомогти адаптувати отримані навички до конкретних житлових умов та відпрацювати маршрути до магазинів, аптек і лікарень.
Раніше повідомлялось, що міністерство у справах ветеранів України виділило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами на загальну суму 5,7 мільярда гривень, передбаченими на 2024 рік.
Крім того, у Миколаєві розпочнуть роботу групи взаємодопомоги для дружин і партнерок військовослужбовців, а також членів родин полеглих воїнів. Щоб долучитись до групи взаємодопомоги, необхідно заповнити коротку заявку за посиланням. Після реєстрації організатори сконтактують з вами протягом тижня. Участь у проєкті безкоштовна.
Останні новини про: Війна в Україні