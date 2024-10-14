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«Життя після війни»: миколаївський кіборг допомагає ветеранам, які втратили зір

Проєкт «Життя після війни». Фото з архіву Олександра ТерещенкаПроєкт «Життя після війни». Фото з архіву Олександра Терещенка

Олександр Терещенко, ветеран російсько-української війни з Миколаєва, разом із командою однодумців реалізує проєкт «Життя після війни». Його мета — допомогти людям, які втратили зір на війні, стати більш самостійними в побуті та краще орієнтуватися у просторі. Навчання пройшли 40 ветеранів. 

Про це повідомляє Укрінформ.

«Проєкт «Життя після війни» ми реалізуємо разом із Національною асамблеєю людей з інвалідністю, Благодійним фондом «Побачимо перемогу» та громадським об’єднанням людей з інвалідністю по зору «Сучасний погляд». Він спрямований допомогти ветеранам та ветеранкам, які втратили зір, орієнтуватися у просторі та давати собі раду у повсякденному житті», — зазначив Терещенко.

За його інформацією, наразі кількість людей, які втратили зір через війну, збільшується, і багато хто з них опиняються в ізоляції, залишаючись вдома. У рамках проєкту вже провели сім зборів, де близько 40 ветеранів здобули нові навички. Тренери, які самі втратили зір, допомагають іншим ветеранам за принципом «рівний рівному».

Проєкт «Життя після війни». Фото з архіву Олександра ТерещенкаПроєкт «Життя після війни». Фото з архіву Олександра Терещенка

Учасники вчаться використовувати білу тростину та мобільні додатки для орієнтації на вулиці та в побуті. Навчання проходить у реабілітаційних центрах, зокрема в Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині. 

«Ми виїздили у село Яворів на Львівщині до Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту людей з інвалідністю, де є всі відповідні умови. Спочатку учасники тренінгу вчилися орієнтуватися з тростиною у приміщенні. З ними працював психолог. Це дуже важливо, адже людям дуже складно «виходити з темряви» і починати щось робити самостійно, особливо тим, хто вже тривалий час перебуває у такому стані», — зазначив Олександр.

За його словами наступним етапом був виїзд до міста Рівне, де учасники ходили за покупками та їздили у громадському транспорті.

Проєкт «Життя після війни». Фото з архіву Олександра ТерещенкаПроєкт «Життя після війни». Фото з архіву Олександра Терещенка

Як зазначив ветеран, окрім групових тренінгів, тренери виїжджають до ветеранів додому, щоб допомогти адаптувати отримані навички до конкретних житлових умов та відпрацювати маршрути до магазинів, аптек і лікарень.

Раніше повідомлялось, що міністерство у справах ветеранів України виділило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами на загальну суму 5,7 мільярда гривень, передбаченими на 2024 рік.

Крім того, у Миколаєві розпочнуть роботу групи взаємодопомоги для дружин і партнерок військовослужбовців, а також членів родин полеглих воїнів. Щоб долучитись до групи взаємодопомоги, необхідно заповнити коротку заявку за посиланням. Після реєстрації організатори сконтактують з вами протягом тижня. Участь у проєкті безкоштовна.

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