Генератори у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на ввіз енергообладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

— Рада прийняла в цілому №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування. Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторне обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумулятори (крім акумуляторів малої потужності), — написав Ярослав Железняк.

Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України (у тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях):

електрогенераторнi установки з поршневим двигуном (крім призначених для цивільної авіації);

газові турбіни;

двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) потужнiстю понад 750 кВxА;

інвертори (крім інверторних зварювальних апаратів);

літій-іонні акумулятори;

сонячні електропанелі;

пульти, розподiльнi щити для контролю або розподiлу електричного струму

частини для вітроенергетичних електрогенераторних установок.

Нагадаємо, що приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових обʼєктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

Володимир Зеленський під час виступу на конференції по відновленню країни заявив, що протягом наступних трьох-чотирьох місяців Україна має швидко й недорого відновити всі енергооб’єкти, які можливо.

Володимир Зеленський нагадав, що внаслідок ударів російських ракет та дронів в Україні знищено 9 ГВт потужності, додавши, що пік споживання в минулої зими був 18 ГВт.