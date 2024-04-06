Миколаїв. Фото: Миколаївська ОДА

Голови районних адміністрацій Миколаєва оприлюднили майнові декларації за 2023 рік. Троє з них заробили на своїх посадах більше, ніж міський голова.

Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, пишуть «НикВести».

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Фото: Миколаївська міськрада

З 2007 року володіє земельною ділянкою площею 1000 квадратних метрів у селі Чорноморка, а з 2015 – квартирою 23,5 квадратних метри в Очакові.

Також йому належить (28%) частка будинку площею 60,2 квадратних метри у Миколаєві.

Його дружина Світлана володіє трьома земельними ділянками у Миколаєві (993 квадратних метри), селі Партизанське Первомайської громади (7,25 гектара і 8,5 гектара). Крім того, їй належить недобудований будинок у Миколаєві (400 квадратних метри).

Віктор Дмитрук у 2022 році придбав автомобіль INFINITI QX50 2018 року випуску за 630 тисяч гривень. Також він зазначив, що користується автівкою дружини Toyota Camry, яку та придбала у 2009 році за 318 тисяч гривень.

Протягом 2023 року Віктор Дмитрук заробив на посаді 748 тисячі 957 гривень. Це близько 62,4 тисячі гривень на місяць. Для прикладу, мер міста Олександр Сєнкевич за той же період заробив 678 тисяч 180 гривень (у середньому це 56,5 тисяч гривень на місяць)

Також Віктор Дмитрук за 120 тисяч продав свою частку у домоволодінні.

Віктор Дмитрук має готівкові заощадження: 27 тисяч 400 доларів і 15 тисяч євро та виплачує кредит у 710 тисяч 774 гривень, взятий за день до початку повномасштабного вторгнення РФ — 23 лютого 2022 року.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза. Архівне фото «НикВести»

Олександр Береза з 2013 року володіє земельною ділянкою 1190 квадратних метрів у селі Дмитрівка на Київщині та з 2019 1200 квадратними метрами землі у Надбузькому під Миколаєвом. Там же у нього будинок площею 356,5 квадратних метрів. при цьому землю він придбав за 40 тисяч гривень, а будинок — за 50 тисяч.

Також у його дружини Олени Равіної є квартира 21,6 квадратних метра у селищі Вороновиця на Вінничинні.

Олександр Береза має автомобіль Volvo XC90 2020 року, який він придбав за 1,9 мільйона гривень, взявши половину суми у кредит, який виплачує досі.

На посаді голови адміністрації у 2023 році він заробив 819 тисяч 312 гривень. Це близько 68,2 тисячі гривень на місяць. Також він отримав 88 тисяч 329 гривень страхової виплати. Ще 4,5 тисячі йому виплатили від профспілки адміністрації.

Його дружина, займаючись підприємництвом, заробила 923 тисячі 200 гривень та отримала 35 тисяч 520 гривень соцвиплат.

Олена Равіна зберігає готівкою 700 тисяч гривень, 110 тисяч доларів і 50 тисяч євро.

Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов

Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов. Скриншот з програми ТРК МАРТ

Олександр Цуканов з 2008 року володіє квартирою у Миколаєві площею 63,10 квадратних метра. З 2020 року він з родиною проживає у будинку площею 206 квадратних метрів і вартістю 722 тисячі гривень, який належить Миколі Цуканову, ймовірно, його батькові.

У 2021 році Олександр Цуканов придбав за 842 тисячі китайський електромобіль за 842 тисячі гривень.

За 2023 рік він заробив на посаді 713 тисяч 352 гривні, що приблизно становить 59,4 тисячі на місяць. Також отримав 125 тисяч гривень страхових виплат і 1,1 мільйона гривень компенсації за пошкоджене рухоме майто від приватної особи.

У 2021 році Олександр Цуканов позичив майже 1,7 мільйона гривень у Адрія Фатьянова — депутата облради, екскерівника вже ліквідованої фракції «ОПЗЖ» та нині гендиректора заводу «Океан».

Ніяких заощаджень голова адміністрації не задекларував.

Голова адміністрації Інгульского району Ганна Ременнікова

Голова адміністрації Інгульского району Ганна Ременнікова. Архівне фото «НикВести»

За 2023 рік посадовиця і за сумісництвом голова фракції «Пропозиція» у міськраді задекларувала будинок громадського харчування на 1047 квадратних метрів, кафе з літнім майданчиком площею на 244,5 квадратних метри і навісом та квартиру в Миколаєві площею 31,5 квадратних метрів.

Також вона задекларувала житловий будинок, площа якого складає 249,6 квадратних метри, дві земельні ділянка на 5 та 710 квадратних метри та нежитлове приміщення художньої майстерні. Депутатка орендує у міськради вісім земельних ділянок.

У власності її чоловіка знаходиться дві квартири на 54,5 квадратних метри та 34,9 квадратних метри.

Ганна Ременнікова володіє трьома автівками: вантажний Fiat Doblo 2015 року випуску, вантажний Mercedes-Benz 2014 року випуску та вантажний Renault Kangoo. У Валентина Берестнєва у власності один легковий Volvo XC 90 2017 року випуску.

Заробітна плата жінки на посаді в Адміністрації Інгульского району склала 673 тисячі 742 гривні, що на місяць в середньому становить 56 тисяч 145 гривень. Це менше, ніж у інших голів районів. Ще 1,9 мільйона гривень доходу Ганна Ременнікова отримала від відчуження рухомого майна.

Її чоловік Валентин Берестнєв у Центрі олімпійської підготовки з баскетболу отримав торік 203 тисячі 126 гривень. Ще понад мільйону гривень доходу він отримав від зайняття підприємницькою діяльністю.

Готівкою подружжя зберігає 190 тисяч доларів та 1,9 мільйонів гривень.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.