Забудовник сплатить до бюджету Миколаєва 3 млн грн на розвиток інфраструктури міста / Фото: UBM-GROUP

Південно-західний апеляційний господарський суд вирішив, що забудовник має сплатити пайовий внесок у бюджет Миколаєва в сумі понад три мільйони гривень, що сприятиме розвитку інфраструктури міста.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Апеляційний суд підтвердив наявність боргу забудовника, який у лютому 2021 року завершив будівництво торгового комплексу у Миколаєві — він має сплатити до бюджету пайовий внесок у розмірі 4% вартості будівництва.

Рішення апеляційного суду набирає чинності у день проголошення, а його виконання сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету та забезпеченню соціальних прав мешканців міста.

Нагадаємо, господарський суд Миколаївської області стягнув з забудовника — компанії «Буцефал» понад 1,3 мільйона гривень за будівництво офісно-торгового центру в Центральному районі Миколаєва.