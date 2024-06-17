Система оповіщення в Херсонській області

В одній з громад Херсонської області планують встановити нову систему оповіщення населення. Для цього з місцевого Тягинської громади бюджету виділили 1,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Закупівля проводилась без використання електронної системи, і підряд на виконання робіт отримало миколаївське підприємство «Фалькон-М».

Ще у 2023 році Тягинська громада замовила послуги з розробки робочого проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення» за 42 тисячі гривень. Переможцем тендеру стала та ж сама фірма ТОВ «Фалькон-М». Власниками компанії є мешканці Миколаєва Максим Нікітський та Катерина Ломака.

Хоча у договорі вказано, що види та обсяг робіт визначаються додатком, він опублікований не був. Таким чином, точний обсяг робіт, за які буде виплачено 1,2 мільйона гривень залишається невідомим. Підрядник отримає кошти лише після завершення всіх робіт, які за договором мають бути завершені до 20 грудня 2024 року.

Яв відомо, деякі населені пункти Херсонської області, з осені 2023 року відносяться до зони активних бойових дій. Зокрема туди входять шість сіл Тягинської сільської територіальної громади:

с. Бургунка

с. Львове

с. Миколаївка

с. Одрадокам`янка

с. Ольгівка

с. Тягинка

Нагадаємо, що з обласного бюджету Миколаївщини у 2024 році виділили 6,1 мільйон гривень на вдосконалення системи оповіщення населення.

За словами, заступниці начальника управління з питань цивільного захисту населення Олена Горбачова система оповіщення у Миколаївській області була збудована у 80-х роках минулого століття і базувалася на аналоговому обладнанні. З початку повномасштабного вторгнення цю систему почали вдосконалювати, зокрема переходити з аналогового на цифрові канали передачі сигналу.

Крім того, у 96% громад Миколаївщини відсутня система оповіщення населення — сирени облаштовані лише у двох громадах області — Миколаївській та Южноукраїнській. Ще 17 громад Миколаївщини вже передали проекти з облаштування місцевих систем оповіщення на погодження фахівців обласного управління з питань цивільного захисту.