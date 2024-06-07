Новоодеський професійний коледж. Фото: Facebook-сторінка навчального закладу.

У професійному коледжу в Новій Одесі, що на Миколаївщині, планують відремонтувати приміщення Навчально-практичного центру. На поточний ремонт планують витратити 3 мільйона 500 тисяч.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — заклад професійної освіти «Новоодеський професійний коледж»

Підрядник повинен буде до 31 жовтня 2024 року влаштувати перегородки, замурувати окремих ділянок стін, розібрати стару підлогу, оновити стелі та стіни, а також встановити нові двері, вікна та підвіконня.

Згідно тендерної документації, оновлення систем опалення, вентиляції, каналізації, заміна трубопроводів водопостачання та водовідведення в навчальному закладі не планується.

Замовник має розрахуватися з підрядником після завершення ремонтних робіт. Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 14 червня.

Тендер на ProZorro. Скриншот

Раніше «НикВести» писали, що майже 250 навчальних закладів Миколаївщини зазнали пошкоджень за час повномасштабної війни.