Сьогодні в Україні дедалі більше людей купують товари саме через OLX. Про це добре знають і шахраї, що регулярно намагаються обманути довірливих користувачів платформи. Найчастіше від дій зловмисників страждають покупці, які не знають, як працює ОЛХ Доставка, які посилання не варто відкривати та як правильно платити за товари онлайн. У цій статті розповідаємо про безпечні покупки на OLX.

Як безпечно купувати товари через OLX

Щоб не потрапити на шахраїв, під час покупки товару на OLX варто врахувати кілька моментів. Розглянемо кожен із них окремо.

Оформлення оголошення

Передусім варто детально ознайомитися з оголошенням, яке вас зацікавило. Необхідно звернути увагу на:

ціну — повинна бути не надто нижчою за ринкову вартість товару;

фото — мають бути справжніми, а не з фотобанку (додатково їх можна перевірити через пошук за зображеннями в Google);

наявність відправлення через OLX Доставку — це говорить про надійність продавця, адже не потрібно робити передоплати;

вік акаунта продавця — що старіший профіль, то він надійніший.

Крім цього, потрібно перевірити текст оголошення на наявність орфографічних помилок, трансліту, автоматичного перекладу тощо.

Спосіб оплати

Не варто здійснювати часткову або повну передоплату на банківську картку, тим паче за кордон. Найбільш надійними способами оплати є:

OLX Доставка;

післяплата;

оплата під час доставлення кур’єрською службою.

Також потрібно завчасно обговорити з продавцем, хто буде оплачувати доставлення.

Огляд товару

Якщо продавець живе у вашому місті, краще домовитися про зустріч та особисто оглянути товар перед покупкою. Якщо ж такої змоги немає, варто зробити це на пошті. Під час отримання необхідно уважно оглянути річ та за можливості протестувати на справність. Якщо товар не відповідає опису, поганої якості або має пошкодження, від нього краще відмовитися та повернути продавцю.

Корисні функції від OLX

Задля безпеки своїх користувачів платформа OLX пропонує кілька функцій:

перевірка зовнішніх посилань — доступна на головній сторінці Центру підтримки користувачів OLX;

сервіс Онлайн[за]хист — також дозволяє захиститися від шахраїв, а ще містить безліч освітніх матеріалів на тему безпеки в інтернеті;

скарга на підозрілі оголошення — кожен користувач OLX може поскаржитися на оголошення, яке йому видається підозрілим.

Покупки в інтернеті потребують уважності та знання базових правил безпеки. Завдяки цьому можна вберегти себе від шахраїв та придбати дійсно хорошу й потрібну вам річ.









