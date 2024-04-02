З початку збройного конфлікту в Україні Польща стала притулком для багатьох громадян цієї країни. Багато українців, у пошуках кращих умов життя та роботи, вирішили розпочати роботу в Польщі. Для цих людей дуже важливим є питання пошуку відповідного заняття, яке забезпечить їм стабільність та перспективи розвитку. Дізнайтеся, як допомогти громадянам України знайти роботу в Польщі, які існують правила легалізації перебування та роботи, а також як ефективно провести процес рекрутингу.

Легалізація роботи громадян України

Важливим кроком для громадян України, які хочуть легально працювати у Польщі, є отримання відповідних документів, які б підтверджували їхнє право на роботу. Прибуття до Польщі з території України у період з 24 лютого 2022 року у зв'язку з

з бойовими діями дає можливість скористатися прискореною та спрощеною процедурою легалізації перебування та роботи. На сьогоднішній день громадяни України можуть легально перебувати та працювати у Польщі до 30 червня 2024 року.

Одним із важливих документів, що надають право легально перебувати та працювати

у Польщі є номер PESEL (скор. від «Загальна система електронного обліку населення»). Громадяни України мають звернутися до будь-якої міської чи сільської адміністрації (гміни), щоб її отримати. Завдяки цьому роботодавці зможуть взяти на роботу громадянина України без додаткових дозволів або декларацій.

Рекрутинг громадянина України

Процес рекрутингу громадянина України можна спростити, скориставшись відповідними інструментами чи за допомогою організацій. У Польщі є центри зайнятості, які пропонують підтримку громадянам у процесі пошуку роботи для них. Роботодавці можуть надавати свої пропозиції щодо працевлаштування до цих центрів зайнятості, які потім допоможуть перекласти ці оголошення українською мовою

та зробити їх доступними для громадян України.

Слід також звернути увагу на локальні ініціативи щодо підтримки працевлаштування громадян України, таких як веб-портали чи неурядові організації. Багато пропозицій роботи можна знайти на веб-сайті: https://www.randstad.pl/ru/zebrane-oferty/.

Юридична допомога громадянам України

Громадяни України, які потребують юридичної допомоги, пов'язаної

з працевлаштуванням у Польщі, можуть звернутися до таких організацій, що спеціалізуються на обслуговуванні іноземців. Вони допомагають у процесі легалізації перебування та роботи, а також захищають права громадян України.

Варто скористатися допомогою юристів та фахівців, які мають досвід у сфері міграції та працевлаштування іноземців. Завдяки їм громадяни України будуть впевнені в тому, що їхні права дотримуються.

Система для рекрутингу громадян України

Щоб спростити процес рекрутингу громадян України, варто скористатися системою, призначеною для рекрутингу та легалізації працевлаштування іноземців. Вона дозволяє автоматично перекладати форми заяв про працевлаштування українською мовою, а також публікувати пропозиції роботи у багатьох місцях одночасно. Завдяки цьому роботодавці отримають широкі можливості звернутися до великої кількості громадян України та знайти відповідних кандидатів.

Система для рекрутингу громадян України має також дозволити на стеження за розвитком процесу рекрутингу, управління документацією та комунікацію

з кандидатами.

Легалізація працевлаштування іноземців

Процес легалізації працевлаштування іноземців, зокрема громадян України, є важливим кроком для роботодавців. Перед тим, як розпочати приймати на роботу громадян України, роботодавець зобов'язаний ознайомитись із нормами чинного законодавства щодо легалізації працевлаштування іноземців.

Роботодавці мають усвідомлювати, які є процедури та документи, необхідні для легального прийняття на роботу громадянина України. Перед прийняттям рішення про працевлаштування громадянина України слід проконсультуватися з юристом або фахівцем з питань міграції, щоб переконатися в тому, що всі необхідні документи є та дотримані процедури.