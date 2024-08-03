З окупованої частини Херсонщини повернули ще 8 дітей, фото: Радіо Свобода

З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще 8 дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами голови Херсонщини йдеться про 5 дівчат і 3 хлопчиків віком від 6 до 17 років.

«Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу», — написав Олександр Прокудін.

Він подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу з порятунку дітей. Всього, за даними обласної адміністрації, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.

Нагадаємо як глава дипломатії ЄС Жозеп Боррельзаявив, що ЄС допоможе повертати українських дітей, вивезених Росією.