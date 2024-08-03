З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще 8 дітей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами голови Херсонщини йдеться про 5 дівчат і 3 хлопчиків віком від 6 до 17 років.
«Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу», — написав Олександр Прокудін.
Він подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу з порятунку дітей. Всього, за даними обласної адміністрації, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.
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З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще 8 дітей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами голови Херсонщини йдеться про 5 дівчат і 3 хлопчиків віком від 6 до 17 років.
«Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу», — написав Олександр Прокудін.
Він подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу з порятунку дітей. Всього, за даними обласної адміністрації, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.
Нагадаємо як глава дипломатії ЄС Жозеп Боррельзаявив, що ЄС допоможе повертати українських дітей, вивезених Росією.