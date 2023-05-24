У вівторок, 23 травня, у Миколаївському обласному художньому музеї В.В Верещагіна пройшла 4 річниця вшанування пам’яті відомого українського поета, публіциста, есеїста та лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Мета заходу - згадати, яким був при житті заслужений діяч України Дмитро Кремінь та поділитися спогадами від його сучасників та друзів.

Директор музею Сергій Росляков називає Дмитра Креміня “енциклопедично освіченою людиною, що сповнена своєю геніальністю”.

— Тому його живописних портретів багато, а от скульптурних обмаль, а в нас у музеї є скульптурний портрет зроблений при житті Дмитра Креміня, котрий наразі спеціально продемонстрували задля заходу. Цей портрет в нас є завдяки Юрію Макушину. Він, на мій погляд, найвдаліший, який я бачив, - сказав Сергій Росляков.

Також він розповів, що Дмитро Кремінь був талановитим художником, хоч завжди й надавав перевагу літературі.

— Я дуже добре знав Дмитра, адже ми були знайомі з 1982 року і товаришували до останніх днів життя. І я можу сказати, що він багато писав, але взагалі він був талановитим художником, про що мало хто знає. Я бачив його акварельні роботи, та коли він мешкав в Закарпатті й по переїзду до Миколаївщини. Але все ж він повністю поринув у поезію, - зазначив Сергій Росляков.

За його словами, духовним наставником миколаївського поета був сам Тарас Шевченко, саме тому на його честь він й назвав свого сина.

— Колись я запитав у Дмитра, яка головна нагорода у твоєму житті, «Людина року»? Відповів ні. Тут я знов кажу, напевно «Державна премія імені Тараса Шевченко»? Він засміявся і підтвердив, що це дійсно головна нагорода, адже її можна отримати лише раз у житті, - розповів Сергій Росляков.

Нагадаємо, що в понеділок, 22 травня в Україні було оголошено про прийом творів для участі у конкурсі літературної премії за кращу поетичну книгу українською мовою імені Дмитра Креміня.