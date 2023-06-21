На відміну від минулого року начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім цьогоріч перейшов на державну мову у публічних виступах та соціальних мережах.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

На його думку, наразі Віталій Кім подає приклад для інших посадовців, які досі не наважуються перейти на українську мову у публічних виступах.

— Сьогодні запитань (до Кіма, - прим.) не має. Вони траплялися ще минулого року. Це і соціальні сторінки, і публічні виступи під час телемарафону «Єдині новини» та інших публічних заходів. Але зараз ситуація кардинальним чином змінилася. В нас не було жодних штрафних санкцій. В нас були рекомендації. Скажімо так, вони були необхідними для того, щоб Віталій Кім, який є доволі рейтинговим, впливовим і впізнаваним в медіасередовищі, як один з ефективних очільників обласної військової адміністрації. Тим паче мій земляк, зі своєю такою позицією та застосуванням державної мови показав приклад іншим очільникам, які, можливо, десь іще послуговувалися не державною мовою, – сказав Тарас Кремінь.

Також мовний омбудсмен додав, що у Миколаївській області добре втілюється програма розвитку української мови.

Нагадаємо, що в Україні перевіряють на дотримання закону про мову видавців, які торік видали українською менше, ніж 50% матеріалів.