Донька миколаївських блогерів Богомолових, 9-річна Вероніка знялася у кліпі української співачки Lida Lee - колишньої бек-вокалістки Дмитра Монатіка.

Українська співачка Лідія Скорубська зі псевдонімом Lida Lee зняла кліп на пісню «Прокидайся», який присвятила своїй внутрішній дитині, якої так часто не вистачає кожній дорослій людині, повідомляє журнал WomanEL.

— Ми часом дивимось на світ крізь призму, яку нам вселяє соціум. Ідеалом свободи та легкості є діти, які не приховують у собі емоції та справжні бажання. Якщо подивитися на дитину, то її ніщо не бентежить: ні те, як вона поводиться, ні те, як вона їсть. Вона з легкістю може лягти на пісок або стрибнути в калюжу, — сказала Лідія Скорубська.

Вона додала, що її у кадрі майже немає, а усі думки та бажання співачки втілює у життя маленька дівчина — та сама внутрішня дитина, якій вона дала повну свободу, — йдеться у матеріалі.

Вероніка Богомолова вжилась у роль завдяки своєму вмінню танцювати, що кожен день можна побачити у соцмережах її батьків-блогерів.

Зазначимо, що на Миколаївщині почали відбудувати будинок 14-річного хлопця, який став героєм кліпу американського гурту Imagine Dragons.