З нагоди Дня Конституції України, 27 червня провели культурно-патріотичну акцію «Державності священний оберіг» на майданчику біля концертної зали «Молодіжний», де гості міста відсвяткували одне з найголовніших свят нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Головною метою цього заходу стало шанування конституційних цінностей України та об'єднання миколаївцями культурних і патріотичних аспектів.

Для маленьких гостів свята була запропонована серія майстер-класів зі створення вітальних листівок в техніці квілінгу під назвою «З любов'ю до України» та виготовлення книжкових закладок, де миколаївці опанували унікальну техніку створення поробок з символікою України.

Яскравою окрасою культурно-патріотичної акції стала виставка виробів відомої миколаївської майстрині, володарки Почесної відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв» Олени Маркитан під назвою «Козацькому роду нема переводу».

За словами Олени Маркитан, на створення витинанок її надихнули учні, що у творчому переосмисленні авторки перетворилися на величезне мереживо з ізолону та акрилу.

Підняла патріотичний настрій та бойовий дух мешканців Миколаєва концертна програма «Мистецька артилерія: разом до перемоги» за участі Катерини Тихонової, Ірини Горобець, Надії Шелест, Діани Бєлової, Антоніни Лаврової. Вокальні номери супроводжували хореографічні композиції від студентів від Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв.

Крім того, відвідувачі поповнили свої знання про Конституцію України завдяки презентаційній зоні від філії №5 Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка, де був продемонстрований широкий спектр книг про Україну, права дітей, література українських митців, а також ексклюзивними подарунковими виданнями та фотоальбомами від міжнародних партнерів.

Родзинкою заходу виступив військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Аламазова Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Безперечно, драйв концертній програмі вніс ведучий ‒ викладач Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв Сергій Розмариця.

— Єдині, незламні та об'єднані, бо ми обрали шлях до перемоги!,- підсумував ведучий свята Сергій Розмариця.

Захід організований за підтримки управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА та Обласного палацу культури.

Крім того, вже сьогодні, 28 червня о 17:00 у Каштановому сквері розпочнеться свято в межах культурно-мистецької акції «Україна ‒ це ми!».