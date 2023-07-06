Херсонська співачка Марія Чумак на псевдо Мрія написала пісню «Човни», в якій йдеться про підрив дамби Каховської гідроелектростанції російськими військами.

Пісня вже опублікована у YouTube, яку можна переглянути за посиланням.

Співачка виступила, як автором, так і композитором власної пісні «Човни» в якій вона розповідає про подію, яка трапилася в Херсоні 6 червня.

«Моя пісня є епічним попом, що символізує віру у світле майбутнє українського народу, разом з витривалістю та закликом йти до кінця, адже ми є власниками внутрішнього духу, який не втопити навіть повінню. Адже український дух, буде попри все рухати нас вперед, долаючи всі перешкоди на своєму шляху», — написала Марія Чумак.

За її словами у пісні функціонують росіяни, які вбивають та намагаються зламати незламний дух українського народу, який міцно стоїть завдяки вірі у світле майбутнє.

Також, виконавиця розповіла, що цією піснею вона намагається від імені херсонців донести меседж, що їх спогади, які будувалися протягом усього життя залишилися під водою разом з усім нажитим та дорогим.

Вона додала, що «Човни» — це не лише пісня, від якої завмирає кожне українське серце, а й картинка, що пояснить усім, хто такі росіяни.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

І як раніше зазначили в «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.