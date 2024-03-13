Студенти миколаївського училища вибороли «срібло» у національному конкурсі комп’ютерних проєктів «Infomatrix Ukraine 2024». Учасники готуються до світового фіналу у Румунії.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Команда «Дуотон» взяла участь у другому етапі Національного конкурсу комп’ютерних проєктів, який проходив 9-10 березня. Миколаївці отримали срібну медаль у категорії «Комп’ютерне мистецтво» з проєктом «Таврійський розпис: Відродження».
До складу команди увійшла учениця курсу «Оператор комп’ютерної верстки» Софія Гаркуша та учень курсу «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» Микита Скрипник.
Занявши друге місце у конкурсі, команда візьме участь у Світовому фіналі Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів «Infomatrix», який відбудеться з 31 травня по 4 червня 2024 року в місті Бухарест, Румунія.
«Бажаємо нашим юним талантам успіхів та перемог на міжнародному рівні», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, як Миколаївська фехтувальниця Харлан завоювала бронзу Кубку світу.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Студенти миколаївського училища вибороли «срібло» у національному конкурсі комп’ютерних проєктів «Infomatrix Ukraine 2024». Учасники готуються до світового фіналу у Румунії.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Команда «Дуотон» взяла участь у другому етапі Національного конкурсу комп’ютерних проєктів, який проходив 9-10 березня. Миколаївці отримали срібну медаль у категорії «Комп’ютерне мистецтво» з проєктом «Таврійський розпис: Відродження».
До складу команди увійшла учениця курсу «Оператор комп’ютерної верстки» Софія Гаркуша та учень курсу «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» Микита Скрипник.
Занявши друге місце у конкурсі, команда візьме участь у Світовому фіналі Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів «Infomatrix», який відбудеться з 31 травня по 4 червня 2024 року в місті Бухарест, Румунія.
«Бажаємо нашим юним талантам успіхів та перемог на міжнародному рівні», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, як Миколаївська фехтувальниця Харлан завоювала бронзу Кубку світу.