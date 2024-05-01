В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

У вівторок 30 квітня відбувся Фестиваль української писанки. У межах події розписали 800 писанок, що є рекордом України.

Захід організувало Міністерство культури та інформаційної політики у співпраці з ГО «Інститут культури України» в київському інноваційному парку UNIT.CITY.

Фестиваль зібрав майстрів зі всієї України, які провели майстер-класи з писанкарства для молоді. Створені писанки передадуть захисникам на фронт за допомоги Міжнародного штабу допомоги українцям.

— Традиційна писанка була, є і буде. Як Національна спілка ми зробимо ще багато витворів, а також будемо навчати молодь — від дитсадків до студентських кіл, — наголосила майстриня-писанкарка, співавторка подання до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України «Українська писанка: традиція і мистецтво» Зоя Сташук.

Під час події генеральна директорка Книги Світових Рекордів Ганна Крисюк оголосила про встановлення Рекорду з наймасовішого розпису писанок майстрами різних регіонів України.

— Протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок. Рекорд України встановлено! — сказала вона.

Також під час фестивалю український шеф-кухар Євген Клопотенко провів майстер-клас, де показав, як зібрати Великодній кошик.

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Фото: МКІП

Нагадаємо, в Мішково-Погорілово 130 школярів з 6 навчальних закладів з 5 населених пунтків громади встановили рекорд України з найбльшої кількості плетіння браслетів з резинок.