Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» звернулося до миколаївців по допомогу. Просять принети палети та ганчір’я для утеплення.

Про це йдеться у дописі Центру на фейсбук-сторінці.

«Друзі, нашому підприємству на зимовий період необхідна ваша допомога! Нам необхідні палети та ветош, для утеплення у зимовий період. Завдяки цьому песикам буде не так холодно. Якщо хтось із вас може надати нам подібну допомогу, ми та наші хвостики будемо дуже вдячні вам», — йдеться у повідовленні.

Бажаючі допомогти можть телефонувати за номером: 0 (97) 364 75 96.

Нагадаємо, Центр захисту тварин з початку року прилаштував понад 430 тварин, підібраних з вулиць.