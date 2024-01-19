Глава Естонського центру співробітництва з метою розвитку (ESTDEV) Тармо Неедо оглядає в Україні ділянки під будівництво будинків для сиріт. Автор: ESTDEV

На додаток до 0,25% свого внутрішнього валового продукту, призначеного на надання військової допомоги Україні, Естонія щорічно виділятиме Києву 14 мільйонів євро в рамках співпраці з метою розвитку.

Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії, пише ERR.

Віце-канцлер МЗС Естонії Марійн Ратник пояснила ERR, що із цієї суми на відповідні цілі буде виділено 12,8 мільйона євро Естонському центру співпраці з метою розвитку (ESTDEV), один мільйон євро — на гуманітарну допомогу Україні та 200 тисяч євро — на підтримку співпраці з Україною естонського бізнесу. В останньому випадку в основному йдеться про налагодження ділових контактів з українськими партнерами.

Ця допомога виділятиметься виходячи із схваленої урядом на початку січня довгострокової стратегії Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку, а також принципів та плану дій щодо відновлення України.

Марійн Ратник додала, що уряд також уточнив ті сфери, в яких кошти, що виділяються Естонією, можуть бути найбільш корисними.

— Ці ті сектори, з проблемами у яких ми самі стикалися у минулому, оскільки ми самі виходили з того ж суспільства, з якого намагається видертися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров’я, цифрові та кібернетичні рішення, — сказала Марійн Ратник.

Крім того, Україна потребує всілякої допомоги у сфері реального будівництва, яку Естонія готова надати. Крім матеріальної допомоги, Естонія запропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем та процесів. Як приклад Марійн Ратник навела дитячий садок у Житомирі, збудований з новими для України просторовими рішеннями, споруда якого супроводжувалася відповідним навчанням вихователів та педагогів.

З урахуванням початку переговорів щодо вступу України до ЄС, Естонія також зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також у отриманні та використанні субсидій із фондів ЄС.

Марійн Ратник наголосила, що післявоєнні витрати на відновлення України оцінюються у 400 мільярдів євро, і такі гроші можуть бути виділені лише великими донорами, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та ін. Вони не реалізують проекти самостійно, а пропонують проектне фінансування, на яке можна подавати заявки.

Раніше повідомялося, що Естонія не буде продовжувати посвідку на проживання предстоятелю Естонської православної церкви Московського Патріархату митрополиту Євгенію (Валерію Решетнікову), оскільки його діяльність становить загрозу безпеці країні.