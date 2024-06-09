Президент Фінляндії Александр Стубб й Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

У Силах оборони Фінляндії заявили, що військова допомога Україні включає новинки на стадії розробки. Це допоможе розвитку новітньої фінської військової техніки.

Про це заявив голова відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен в інтервʼю агентству STT, інформує Yle.

Військовий посадовець зазначив, що «відгуки про використання фінської продукції були позитивними». Також він додав, що отриманий в Україні досвід стане у пригоді для розвитку новітньої фінської техніки.

Мікко Хейсканен зауважив, що резерви на виробництво, зроблені Силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього, за його словами, потрібна політична воля та додаткове фінансування.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

За її словами, Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права.