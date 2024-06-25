Прапор Євросоюзу. Фото: Getty Images

Європейський союз ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Зазначається, що загалом тимчасовий захист продовжать для 4 мільйонів українців, які зараз перебувають у країнах Європи.

Тепер держави-члени ЄС, відповідно до своїх національних процедур, мають ухвалити додаткові акти для офіційного продовження тимчасового захисту для українців.

Нагадаємо, що Польща обіцяє давати тимчасовий захист українським біженцям без паспорта. Країна продовжила захист, який наразі діє до 30 червня.

В свою чергу Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі.