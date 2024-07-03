Поставка електроенергії в Україну / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У середу, 3 липня Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з п'яти європейських країн.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 34 263 МВт-год та з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт.

У відомстві зазначили, що це новий рекордний показник.

Нагадаємо, що через підвищення температури повітря 28 червня очікується збільшення споживання електроенергії на 2,5% порівняно із попереднім днем. Щоб уникнути збільшення відключень застосовується аварійна допомога.

Раніше, заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна не продає електроенергію за кордон, натомість держава працює над забезпечення стабільного електроживлення українських споживачів.