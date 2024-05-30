Археологи знайшли 59 ножів для жертвоприношення богу ацтеків у Мексиці. Фото:Mauricio Marat/INAH

У Мехіко (столиця Мексики) археологи знайшли десятки ритуальних ножів віком понад 600 років, які могли використовуватись для жертвоприношенн богу ацтеківю

Про це повідомляє Arkeonews.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії виявили 59 кишенькових ножів, сім ножів з обсидіану, а також три блоки копалу (тверда смола, — прим.).

Вчені кажуть, що ритуальні ножі опинилися у святилищі між 1375 і 1418 роками нашої ери. Ймовірно, жерці використовували їх для «самопожертви» одному з ацтецьких богів.

Кам'яну скриньку з церемоніальними артефактами виявили під час розкопок у храмі в археологічній зоні Тлателолко. Цю територію з XIII століття населяв народ тлателолка, який розмовляв мексиканською мовою науатль. А місто Тлателолко було засноване в 1338 році і залишалося незалежним містом-державою до 1473 року.

Археологи знайшли 59 ножів для жертвоприношення богу ацтеків у Мексиці. Фото:Mauricio Marat/INAH

Археологи Франсіско Хав'єр Лауе Паділья і Паола Сільва Альварес виявили підношення під час дослідження біля центрального вівтаря храму, присвяченому богу Тецкатліпоці.

Тецкатліпока — один із головних богів у міфології ацтеків і мая. За міфологією ацтеків, він викликав землетруси і був покровителем жерців, карателем злочинців, володарем зірок, холоду, стихій, а водночас — руйнівником світу.

Нагадаємо, археологи знайшли неподалік від вулкана Везувій руїни вілли під залишками іншої вілли, яка була побудована на місці першої багато років по тому. На думку вчених, більш давня споруда може бути будинком, у якому помер перший римський імператор Август.