Група американських та єгипетських археологів знайшла верхню частину 7-метрової статуї фараона Рамзеса II під час розкопок неподалік від міста Мінья.

Про це пише Reuters.

Частина статуї фараона Рамзеса II. Фото опублікувало агенство Reuters

Знайдена частина статуї має висоту близько 3,8 метра. Вона виготовлена з вапняку та зображує сидячого Рамзеса у короні та головному уборі, увінчаному королівською коброю.

У верхній частині задньої колони статуї нанесені ієрогліфічні написи, які прославляють фараона.

Загальний розмір статуї разом з її нижньою частиною, розкопаною у 1930 році, становить близько 7 метрів.

Археологи вже почали підготовку до об’єднання обох частин статуї.

Рамзес II, також відомий як Рамзес Великий, був третім фараоном Дев’ятнадцятої династії Єгипту. Він правив з 1279 по 1213 рік до нашої ери.

Нагадаємо, археологи виявили доісторичну лісову «капсулу часу» в давніх торфовищах Ексмуру (географічна область на заході графства Сомерсет і півночі графства Девон в Англії). Аналіз знайдених комах і рослин дав науковцям змогу припустити, які істоти тоді існували.