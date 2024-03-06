Група американських та єгипетських археологів знайшла верхню частину 7-метрової статуї фараона Рамзеса II під час розкопок неподалік від міста Мінья.
Про це пише Reuters.
Знайдена частина статуї має висоту близько 3,8 метра. Вона виготовлена з вапняку та зображує сидячого Рамзеса у короні та головному уборі, увінчаному королівською коброю.
У верхній частині задньої колони статуї нанесені ієрогліфічні написи, які прославляють фараона.
Загальний розмір статуї разом з її нижньою частиною, розкопаною у 1930 році, становить близько 7 метрів.
Археологи вже почали підготовку до об’єднання обох частин статуї.
Рамзес II, також відомий як Рамзес Великий, був третім фараоном Дев’ятнадцятої династії Єгипту. Він правив з 1279 по 1213 рік до нашої ери.
Нагадаємо, археологи виявили доісторичну лісову «капсулу часу» в давніх торфовищах Ексмуру (географічна область на заході графства Сомерсет і півночі графства Девон в Англії). Аналіз знайдених комах і рослин дав науковцям змогу припустити, які істоти тоді існували.
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Група американських та єгипетських археологів знайшла верхню частину 7-метрової статуї фараона Рамзеса II під час розкопок неподалік від міста Мінья.
Про це пише Reuters.
Знайдена частина статуї має висоту близько 3,8 метра. Вона виготовлена з вапняку та зображує сидячого Рамзеса у короні та головному уборі, увінчаному королівською коброю.
У верхній частині задньої колони статуї нанесені ієрогліфічні написи, які прославляють фараона.
Загальний розмір статуї разом з її нижньою частиною, розкопаною у 1930 році, становить близько 7 метрів.
Археологи вже почали підготовку до об’єднання обох частин статуї.
Рамзес II, також відомий як Рамзес Великий, був третім фараоном Дев’ятнадцятої династії Єгипту. Він правив з 1279 по 1213 рік до нашої ери.
Нагадаємо, археологи виявили доісторичну лісову «капсулу часу» в давніх торфовищах Ексмуру (географічна область на заході графства Сомерсет і півночі графства Девон в Англії). Аналіз знайдених комах і рослин дав науковцям змогу припустити, які істоти тоді існували.