Вчені знайшли віллу, в якій міг жити імператор Август. Фото: Institute for Advanced Global Studies, University of Tokyo

Археологи знайшли неподалік від вулкана Везувій руїни вілли під залишками іншої вілли, яка була побудована на місці першої багато років по тому. На думку вчених, більш давня споруда може бути будинком, у якому помер перший римський імператор Август.

Про це пише «Дзеркало тижня».

Більш давня вілла була заселена до І століття нашої ери. Очевидно, вона була зруйнована внаслідок виверження Везувію у 79 році нашої ери. Пізнішу віллу збудували тут у ІІ столітті нашої ери.

Дослідники з Токійського університету працювали на цьому місці понад 20 років і тепер сподіваються, що подальші розкопки підтвердять, що рання вілла дійсно є місцем, де Август помер у 14 році нашої ери.

Археолог із Токійського університету Маріко Мурамацу заявила про те, що регіон розкопок відповідає місцю, описаному у працях римських істориків Тацита, Світлонія та Касія Діона, які записали, що Август помер у 14 році нашої ери на віллі своєї родини неподалік Ноли. Але точне розташування вілли невідоме.

Сучасне місто Нола знаходиться на відстані близько восьми кілометрів від археологічних розкопок Сомма Везувіана, на північних схилах Везувію.

Вілла ІІ століття була зруйнована виверженням Везувію у V столітті нашої ери, а її останки виявлено під час розкопок 1929 року. Тоді вже висунули припущення, що це можуть бути руїни вілли Августа, але відсутність фінансування не дала завершити розкопки.

У 2002 році команда Токійського університету та місцеві археологи розпочали роботу на цьому місці та виявили безліч гарних мармурових статуй та інших артефактів. Але дослідження археологічних шарів показали, що вони датуються періодом після виверження 79 року нашої ери.

Тепер археологам вдалося розкопати глибші шари, і вони виявили руїни старішої вілли. Вона була побудована до виверження вулкана і похована під шаром попелу та каміння, викинутого вулканом.

Дослідники знайшли велику кімнату, яка використовувалася як склад, і частину ванних кімнат раніше вілли. Команда Мурамацу планує отримати фінансування, щоби продовжити розкопки тут.

Вченим також вдалося встановити, що виверження 79-го року зруйнувало північний схил Везувію. Раніше передбачалося, що воно торкнулося переважно міст на півдні, такі як Помпеї.

Нагадаємо, під час підводних розкопок в турецькій бухті Керпе археологи знайшли стародавні артефакти: частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Вони датуються IV століттям до нашої ери — XII століттям нашої ери.