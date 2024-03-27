Підводні артефакти. Фото: INTERNATIONAL HYDROPOWER ASSOCIATION

Під час підводних розкопок в турецькій бухті Керпе археологи знайшли стародавні артефакти: частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Вони датуються IV століттям до нашої ери — XII століттям нашої ери.

Про це пише «УП. Життя».

Це перші наукові підводні розкопки історичної бухт Керпе, яка колись була важливою торговельною точкою. Вони розпочалися у 2020-ому році.

Стародавня бухта Керпе розташована в районі Кандирі провінції Коджаелі на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької назва означає «глечик» або «горщик». Колись тут був важливий торговельний порт.

Підводні артефакти. Фото: INTERNATIONAL HYDROPOWER ASSOCIATION

Команда науковців працювала на відстані 80 метрів від берега та на глибині чотирьох метрів. Археологічні знахідки були розкидані на площі близько 2000 квадратних метрів.

— Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини — від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до нашої ери до XII століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб, різних цінностей, що належать до періоду Османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій, — розповів Серкан Гедюк, директор Археологічного музею в Коджаелі.

Усі знайдені цінності зберігаються у цьому музеї.

Нагадаємо, група американських та єгипетських археологів знайшла верхню частину 7-метрової статуї фараона Рамзеса II під час розкопок неподалік від міста Мінья.