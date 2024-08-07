Кістки мамонта знайдені на березі Дніпра у Запоріжжі / Фото опублікував Національного заповідника «Хортиця»

У Запоріжжі виявили рештки мамонта біля річки Дніпро. Знахідка вважається важливою для вивчення історії регіону. Наразі вчені вивчають та консервують знайдені кістки.

Рештки доісторичної тварини виявив місцевий житель Костянтин Неліпа, коли рівень води у річці був низький та звернувся до фахівців, розказали у Національному заповіднику «Хортиця».

Співробітники заповідника оглянули місце знахідки та підтвердили, що перед ними — кістки представника мамонтової фауни.

Під час дослідження території поряд з цими кістками вчені знайшли лопатку, ймовірно, тієї ж тварини.

«Ця знахідка решток мамонта — одна з небагатьох відомих для запорізького регіону та є дуже важливою для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у нашому регіоні в минулому», — пояснили працівники заповідника.

Зазначається, що знахідки доставили до Національного заповідника «Хортиця» для подальшого дослідження та консервації.

Кістки мамонта знайдені на березі Дніпра у Запоріжжі / Фото опублікував Національного заповідника «Хортиця» Кістки мамонта знайдені на березі Дніпра у Запоріжжі / Фото опублікував Національного заповідника «Хортиця»

Нагадаємо, дослідники знайшли у Сибіру стародавні структуровані зразки ДНК шерстистого мамонта віком 52 тисячі років.

Також раніше, австрієць знайшов рештки мамонтів, яким від 30 до 40 тисяч років, під час ремонту свого винного погребу.