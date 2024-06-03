Близько 20 постраждалих від блискавки на святковому заході у чеському місті Ліберец / Фото опублікувало Novinky

У чеському місті Ліберец близько 20 людей постраждали від влучання блискавки під час грози, що перервала програму заходів до Дня захисту дітей.

Як повідомляє Novinky, святкова програма проводилася у парку біля місцевого замку, заходи розпочалися у другій половині дня. На подію прийшло кілька сотень людей.

Близько 16:00 почалася гроза зі зливою, частина відвідувачів перед тим залишили місце, а частина — заховались під великими деревами.

Один із розрядів блискавки влучив у 20-метровий дуб, під яким ховались люди. За словами свідків, це був оглушливий удар, люди попадали на землю. Саме дерево залишилось неушкодженим.

Рятувальники у підсумку нарахували близько 20 постраждалих, серед яких половина — діти. Кількох людей довелось реанімувати на місці. 17 осіб, з яких 10 — діти віком від 2 до 16 років, госпіталізували.

Близько 20 постраждалих від блискавки на святковому заході у чеському місті Ліберец / Фото опублікувало Novinky Близько 20 постраждалих від блискавки на святковому заході у чеському місті Ліберец / Фото опублікувало Novinky Близько 20 постраждалих від блискавки на святковому заході у чеському місті Ліберец / Фото опублікувало Novinky

Нагадаємо, 1 червня, у миколаївському Домі офіцерів флоту відбулося благодійне свято приурочене до Дня захисту дітей. Волонтери збирали кошти на лікування дівчинки з Миколаєва Римми Макарової.

Також миколаївська обласна організація Товариство Червоного Хреста України провела щорічний захід до Міжнародного дня захисту дітей. Діти мали можливість реалізовувати свій творчий потенціал, гратись, танцювати, вчитись новим та вдосконалювати існуючи навички. Крім того, діти мали відкритий доступ до різного роду автомобільної та спеціальної техніки, яку постійно використовує Червоний хрест Миколаївщини в своєї діяльності.