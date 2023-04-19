Пожежа в одному з урочищ, фото: пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Протягом 2022 року в Миколаївській області загинуло 899 гектарів лісових насаджень. Більшість з них — вигоріли.

Про це свідчать дані Головного управління статистики в Миколаївській області.

У відсотковому співвідношенні в області загинуло на 4495% лісових насаджень більше, ніж у довоєнному 2021 році.

19 гектарів було знищено хворобами. Від лісових пожеж загинуло 880 гектарів насаджень.

Раніше повідомлялося, що на території Миколаївської області розпочалася найбільша за масштабами весняна висадка лісу. Впродовж 2023 року планують висадити 2800 гектарів.

Також раніше стало відомо, що площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.