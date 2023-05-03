У вівторок 2 травня в Миколаєві водій з рівнем алкоголю у крові в 11 раз вище за норму пропонував 20 тисяч гривень патрульним поліцейським.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївщини.

Близько 14:00 патрульні помітили автомобіль Kia на вулиці Пограничній, який перевищив дозволену швидкість. Водій проігнорував вимогу інспекторів про зупинку та намагався втікти, але марно. Горе-керманича зупинили на вулиці 1-а Лінія. Спілкуючись з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд у медичній установі, на що останній погодився. Результат тесту становив 2,26 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Тоді ж чоловік, щоб уникнути адміністративної відповідальності, неодноразово пропонував патрульним хабар у розмірі 20 тисяч гривень.

«Громадянина попередили про кримінальну відповідальність за його дії, але чоловік попередження проігнорував, тож патрульні викликали на місце події слідчих, а також склали на водія адміністративні матеріали, а саме: протоколи за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) КУпАП», — відзначили в патрульній поліції.

Там нагадали, що за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди) ККУ передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

«Візьміть до уваги, навіть натяк на пропозицію неправомірної вигоди може розцінюватися патрульним, як спроба дати хабар», — додали у поліції.

Нагадаємо, 26 березня Миколаєві патрульні затримали водія на підпитку, який не впорався з керуванням та скоїв ДТП. Рівень алкоголю в крові горе-водія перевищував норму в 11 разів.