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У Миколаєві ввечері, 16 травня, о 23:08, пролунало два потужних вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти НикВести.

Одночасно з цим було оголошено повітряну тривогу у місті та області. Вибухи було чутно у різних частинах міста.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не ігнорувати тривогу та попередив про особливу небезпеку для жителів Інгульського району Миколаєва.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.

Перший об‘єкт, куди був прильот в Миколаєві — відкрита територія, без жертв. Станом на 23:37 пожежа була локалізована. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В акваторії Чорного моря знаходяться 11 кораблів, серед яких сім ракетоносіїв «Калібр». Повітряна тривога оголошена у більшості регіонів України.

Станом на 23:47 відомо про одну постраждалу — на спецлінію «103» надійшов виклик щодо осколкового поранення у жінки, повідомив голова ОВА.