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За минулу добу, 21 травня, у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Усі пожежі протягом доби було ліквідовано підрозділами ДСНС. Загалом до ліквідації пожеж залучались 6 одиниць спецтехніки та 20 вогнеборців.
Перше займання відбулось о 14:46 у мікрорайоні Велика Корениха у житловому будинку по вулиці Млинній. Друга пожежа відбулась о 17:07 на Темводі у будівлі, яка не використовується. Про третє займання по вулиці 5-й Військовій повідомили о 19:27. Причини пожеж встановлюються.
Ввечері 21 травня рятувальників сповістили про займання сухої трави по вулиці Корабельній у Первомайську. Займання було спричинено необережним поводженням з вогнем.
Як відомо, нещодавно на Миколаївщині був оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
За минулу добу, 21 травня, у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Усі пожежі протягом доби було ліквідовано підрозділами ДСНС. Загалом до ліквідації пожеж залучались 6 одиниць спецтехніки та 20 вогнеборців.
Перше займання відбулось о 14:46 у мікрорайоні Велика Корениха у житловому будинку по вулиці Млинній. Друга пожежа відбулась о 17:07 на Темводі у будівлі, яка не використовується. Про третє займання по вулиці 5-й Військовій повідомили о 19:27. Причини пожеж встановлюються.
Ввечері 21 травня рятувальників сповістили про займання сухої трави по вулиці Корабельній у Первомайську. Займання було спричинено необережним поводженням з вогнем.
Як відомо, нещодавно на Миколаївщині був оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.