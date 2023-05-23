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У вівторок, 23 травня, у Первомайську Миколаївської області рятувальники гасили пожежу у багатоповерхівці.
Про це повідомляє пресслужба Первомайського районного управління ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що причиною пожежі столо коротке замикання в електрощитовій. За даними рятувальників, постраждалих внаслідок загоряння немає.
Нагадаємо, 21 травня, у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави.
Як відомо, нещодавно на Миколаївщині був оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У вівторок, 23 травня, у Первомайську Миколаївської області рятувальники гасили пожежу у багатоповерхівці.
Про це повідомляє пресслужба Первомайського районного управління ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що причиною пожежі столо коротке замикання в електрощитовій. За даними рятувальників, постраждалих внаслідок загоряння немає.
Нагадаємо, 21 травня, у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави.
Як відомо, нещодавно на Миколаївщині був оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.