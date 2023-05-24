Кожного дня Очаків потерпає від ворожого вогню з Кінбурнської коси. Російські військові б'ють по місту хаотично з метою зруйнувати цивільну інфраструктуру та залякати мирне населення.

Про обстановку в Очакові журналістам Суспільного розповів військовослужбовець Роман.

— Обстріли не зупиняються. Періодичність, коли їм заманеться. Нічого святого немає. Люди працюють, місто виживає, живе своїм життям, але через постійні «‎прильоти»‎ люди не можуть виконувати свою роботу, і багато чого не працює, — розповідає військовий.

Каже, що очаківці відповідально ставляться до тривог.

— Люди молодці, люди постійно слухають, якщо десь якісь звуки, то вони реагують, або у новітні наші місця захисту по місту. Та і коли тривога, люди ховаються і чекають відбою, — підкреслив Роман.

Так, у понеділок, 23 травня, ворог вкотре обстріляв місто. Місцеві жителі, яких сьогодні в Очакові залишаєть близько 60% діляться відчуттями від прильотів.

— Спершу було кілька вибухів десь далеко. А потім через хвилин п'ять — сирена. І після сирени вибух. Прилетіло сюди, ось мій кутовий будинок. Думали, що знов дах знесло. А перебило ось газову трубу, — розповідає житель Очакова Володимир.

23 травня його обстріл пошкодив його машину, сам Володимир отримав осколкові поранення.

Пані Любов працює у будівлі поруч із місцем, куди поцілили снаряди. Зі слів жінки, це стається вже не вперше посеред робочого дня.

— Було дуже гучно, було не дуже комфортно. Тріск і вибухи, ми зрозуміли, що десь поруч з нами. Добре, що не влучило в нашу будівлю. І ближче було. Воронка там, ближче, — говорить Любов.

Хоч в Очакові і залишається великий відсоток населення, частина місцевих жителів через обстріли на ніч виїжджає до інших населених пунктів, сказав заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков.

Нагадаємо, 23 травня, окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет.