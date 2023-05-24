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На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. До приїзду правоохоронців чоловіка затримали перехожі.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
23 травня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля місцевого мінімарткету у одному із сіл Галацинівської громади виник конфлікт між двома чоловіка. У ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.
На місце події оперативно прибули поліцейський офіцер громади, слідчо-оперативна група, оперативники та криміналіст. Перехожі утримували нападника та передали його правоохоронцям.
Судово-медичний експерт, оглянувши померлого, виявив на його тілі ножове поранення шиї.
Раніше повідомлялося, що в одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.
На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. До приїзду правоохоронців чоловіка затримали перехожі.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
23 травня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля місцевого мінімарткету у одному із сіл Галацинівської громади виник конфлікт між двома чоловіка. У ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.
На місце події оперативно прибули поліцейський офіцер громади, слідчо-оперативна група, оперативники та криміналіст. Перехожі утримували нападника та передали його правоохоронцям.
Судово-медичний експерт, оглянувши померлого, виявив на його тілі ножове поранення шиї.
Раніше повідомлялося, що в одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.