На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. До приїзду правоохоронців чоловіка затримали перехожі.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

23 травня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля місцевого мінімарткету у одному із сіл Галацинівської громади виник конфлікт між двома чоловіка. У ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.

На місце події оперативно прибули поліцейський офіцер громади, слідчо-оперативна група, оперативники та криміналіст. Перехожі утримували нападника та передали його правоохоронцям.

Судово-медичний експерт, оглянувши померлого, виявив на його тілі ножове поранення шиї.

Раніше повідомлялося, що в одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.