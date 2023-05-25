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Майстер спорту з боксу та чемпіон України серед юнаків та юніорів Олександр Онищенко загинув під Бахмутом на Донеччині.
Про це повідомляє Федерація боксу України у Facebook.
— Олександр Онищенко − майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець «Кубка Карпат», «Кубка Кужельного», «Кубка Арсьонова», член збірної команди України з боксу.
Олександр загинув під Бахмутом, боронячи Батьківщину від російського ворога, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що героя проводжали в останній шлях 24 травня.
Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Онищенка.
Нагадаємо, миколаївський активіст, ветеран АТО, діючий військовослужбовець Олег Кравець загинув під час виконання бойового завдання на фронті.
Майстер спорту з боксу та чемпіон України серед юнаків та юніорів Олександр Онищенко загинув під Бахмутом на Донеччині.
Про це повідомляє Федерація боксу України у Facebook.
— Олександр Онищенко − майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець «Кубка Карпат», «Кубка Кужельного», «Кубка Арсьонова», член збірної команди України з боксу.
Олександр загинув під Бахмутом, боронячи Батьківщину від російського ворога, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що героя проводжали в останній шлях 24 травня.
Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Онищенка.
Нагадаємо, миколаївський активіст, ветеран АТО, діючий військовослужбовець Олег Кравець загинув під час виконання бойового завдання на фронті.