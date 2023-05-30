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Минулої доби, 29 травня, ворог двічі завдав артилерійських ударів по місту Очаків, також фіксувалися обстіли Очаківської громади.

Про це у ранковому зведенні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, в Очакові внаслідок ударів зруйновано житлові будинки та пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих через обстрали міста та громади немає.

— Вчора, 29 травня, о 11:01 та 16:01 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електропередач. Постраждалих немає. Також, ввечері, о 20:13 фіксувалися ворожі обстріли акваторії Очаківської громади, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закритий для журналістів Очаків вважається найнебезпечнішою точкою Миколаївщини. Сьогодні замість сплесків хвиль в місті лунає повітряна тривога, адже ворог обстрілює місто ледь не щодня. Як сьогодні виглядає місто, дивіться у фоторепортажі «НикВести».