У четвер, 1 травня, о 16:30 росіяни обстріляли два населені пункти Куцурубської громади.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

Також 1 червня о 10:59 і об 11:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, російські військові вдень 1 червня завдали ударів по містах та селах Херсонщини.