Біля тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області підірвали залізничні колії, які використовували російські окупанти.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у суботу, 3 червня.

— Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу, — заявив він.

Федоров зазначив, що окупанти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт.

— Мінус один шлях для р*сні, — наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, що у 29 травня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи в центрі міста.