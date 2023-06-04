У тимчасово захопленому Мелітопольському районі Запорізької області російський БТР зіткнувся з мікроавтобусом. Одна людина загинула.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

— Окупанти Мелітопольщини чинять терор на дорогах. Відчуваючи власну безкарність, рашисти порушують ПДР і влаштовують аварії, – йдеться в повідомленні.

За декілька останніх днів трапилось декілька аварій. Зокрема, 2 червня у Мелітополі на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Бєлякова військовий КАМАЗ протаранив цивільну автівку.

Вчора, 3 червня, у районі мосту на Новий Мелітополь військовий УАЗ не впорався з керуванням і влетів у бордюр. Того ж дня на повороті до села Зразкове з траси Мелітополь-Запоріжжя БТР росіян врізався в цивільний мікроавтобус. Один з пасажирів помер на місці.

— А майже рік тому на трасі між Мелітополем і Бердянськом військовий КАМАЗ переїхав машину. Загинула сім'я, включаючи 12-річного хлопчика, сиротою залишилась 4-річна дівчинка, – згадав Іван Федоров.

Нагадаємо, біля тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області підірвали залізничні колії, які використовували російські окупанти.