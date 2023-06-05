4 червня вогнеборці гасили пожежу у приватному будинку у селищі міського типу Арбузинка. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Миколаївській області.

Пожежа сталася вранці, о 8:23 пожежники отримали повідомлення та виїхали на виклик. Врятувати загиблого не вдалося, на момент приїзду рятувальників чоловік вже загинув.

Пожежники ліквідували загоряння 10 квадратних метрів. Причина пожежі залишається невідомою.

Нагадаємо, нещодавно у селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.