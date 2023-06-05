У Німеччині сталась пожежа в гуртожитку для українських біженців. Унаслідок інциденту загинула 9-річна дитина, 10 людей опинились у лікарні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначає видання із посиланням на дані поліції, пожежа спалахнула о 5 годині ранку за місцевим часом в Апольді, що на сході німецької федеральної землі Тюрингія. За словами очевидців, полум'я досягало кількох метрів заввишки.

За інформацією районної адміністрації, у притулку для біженців було зареєстровано 245 людей. Нині приміщення непридатне для проживання.

Поліція встановлює причини пожежі. Правоохоронці повідомили, що кримінальне розслідування ведеться «повним ходом», пише видання.

—Такі розслідування є стандартною практикою після смертоносних пожеж і не вказують на підозри у будь-якій злочинній діяльності, — пояснює DW,

Врятованих пожежниками мешканців притулку доставили до іншого центру прийому біженців у сусідньому Хермсдорфі. Їх супроводжували співробітники поліції та перекладачі.

Як повідомляє видання, 9-річний хлопчик з України вважається зниклим безвісти. Влада заявила, що необхідно провести судово-медичну експертизу, щоб визначити, чи належить тіло, знайдене всередині будівлі, зниклому хлопчику. Поліція очікує на результати експертизи не раніше понеділка.

Раніше повідомлялося, що 4 червня вогнеборці гасили пожежу у приватному будинку у селищі міського типу Арбузинка. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.