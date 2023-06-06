Наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС будуть зрозумілі після того, як почне сходити вода.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, пише «УП».

— Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 70 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні: в Дніпропетровському, Запорізькому і Херсонському авжеж. Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень. Простою мовою, коли піде вода. Буде зрозуміло, що там залишилося, що буде далі, — сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що на випадок підриву дамби були розроблені плани у спеціальних служб. Також він сказав, що Україна мала інформацію про замінування росіянами дамби у 2022 році.

— Інформація дійсно (про замінування дамби, — прим.) була від нашої розвідки. А від нашої розвідки ми потім ділилися інформацією із нашими партнерами. І всі розуміли, що Російська федерація разом з тими, чи іншими колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація... Ми розуміємо, що ми цього не контролюємо і якщо це заміновано, то може бути момент, коли станеться вибух, — додав він.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.